PRIMAVERA 1 - Lazio-Bologna per la terza vittoria consecutiva

1-2 in casa del Sassuolo e poi ancora 2-0 al Fersini contro il Frosinone: i biancocelesti si sono rialzati da un momento sicuramente difficile, rilanciandosi nella corsa ai playoff dopo un grandissimo inizio e un consecutivo periodo di flessione. La sfida in casa dei neroverdi non era semplice, in quanto l'avversaria è una diretta concorrente per l'obiettivo finale, ma neanche la sfida casalinga contro il Frosinone era da sottovalutare, considerando l'ottimo lavoro dei ragazzi di Gregucci che, peraltro, ieri hanno vinto per 4-0 contro la Sampdoria.

LA LAZIO - Quest'oggi alle 15 arriva il Bologna e la Lazio dovrà cercare di portare a casa un risultato che sarebbe importantissimo, considerando anche le sconfitte di Sassuolo e Milan e la possibilità di raggiungere il terzo posto a due punti dalla Roma al secondo posto e a 6 punti dall'Inter, al terzo pareggio di fila. I nerazzurri rimangono un avversario difficile da affrontare, eppure Milani la scorsa settimana è stato chiaro: “Noi puntiamo allo scudetto". Indubbiamente un modo per dire che bisogna sempre puntare al massimo. Ma si sa, è un campionato che può regalare sorprese.

IL BOLOGNA - L'avversario non è dei più irresistibili: a 20 punti, si trova attualmente al penultimo posto con gli stessi punti del Frosinone ultimo. Non vince, inoltre, da 8 partite. Era il 7 gennaio, oltre due mesi fa, quando i rossoblù portarono a casa 3 punti in casa dell'Empoli. Poi 5 sconfitte e 3 pareggi. Ci sono, tuttavia, due motivi principali per cui non va sottovalutato assolutamente questo impegno: la motivazione per trovare i tre punti a più di due mesi dall'ultima vittoria e il fatto che proprio il Bologna era stata la prima squadra a battere i biancocelesti dopo un filotto importante di risultati positivi seguiti alla prima sconfitta stagionale contro l'Atalanta. Nessun impegno va sottovalutato, questo ancor di meno.