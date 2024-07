UFFICIALE - Tchaouna è nuovo giocatore della Lazio, il comunicato del club

Ora è anche ufficiale: Loum Tchaouna è un nuovo giocatore biancoceleste.

Da diverso tempo ci si aspettava un annuncio, che ora è finalmente arrivato: il Nazionale francese classe 2003 è stato acquistato a titolo definitivo dalla Salernitana per 8 milioni, ossia il prezzo della sua clausola rescissoria che lo legava ai granata. Tchaouna arriva alla Lazio per colmare il vuoto lasciato da Felipe Anderson sulla destra. Il ragazzo possiede delle qualità importanti, che lo hanno portato ad essere un punto di riferimento della Nazionale francese Under20. In stagione, nonostante la retrocessione dei campani, l'esterno d'attacco ha brillato, mettendo a referto 4 gol, 4 assist e tante belle giocate.

Il comunicato della Lazio: ufficiale l'acquisto di Tchaouna

La S.S. Lazio comunica di aver concluso l’acquisto definitivo del contratto sportivo del calciatore Loum Tchaouna, proveniente dalla U.S. Salernitana.