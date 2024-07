Tchaouna saluta la Salernitana: "Oggi si chiude un capitolo..."

Loum Tchaouna è pronto a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Da diverse settimane si era a conoscenza del fatto che il francese classe 2003 avesse firmato per i biancocelesti, ma l'ufficialità tardava ad arrivare. Come riportato da Radiosei, oggi verrà finalmente annunciato, e l'ormai ex Salernitana ricoprirà il vuoto lasciato da Felipe Anderson. Nonostante una pessima stagione dei granata, Tchaouna si è rivelato essere una delle note più positive, riuscendo a fornire 4 gol e 4 assist alla sua prima stagione in Italia. Il ragazzo ha 20 anni e possiede grandi margini di miglioramento: non a caso è un tassello importante della Nazionale francese Under 20, riuscendo infatti a totalizzare 3 gol e 3 assist in 11 partite con les bleus. Un dato da tenere a mente, considerando l'alto tasso tecnico che la Nazionale transalpina possiede.

Tchaouna saluta Salerno: “Grazie per tutto quello che mi avete dato”

Intanto il ragazzo, in attesa dell'ufficialità alla Lazio, si è preso avanti e ha voluto salutare il club campano attraverso un post pubblicato su Instagram. Tchaouna ci ha tenuto a ringraziare la Salernitana, il suo staff e i suoi tifosi scrivendo:

Un capitolo che si chiude e non come speravamo ma Dio ha un piano migliore per noi. Ringrazio di cuore tutta la società (lo staff tecnico, il dirigente, i soci, i tifosi, nonché i miei compagni) per tutto quello che mi ha insegnato e dato in questa stagione! Vi auguro il meglio nel prossimo futuro perché ve lo meritate