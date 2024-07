CdS | Marcos Antonio e Kamenovic ai saluti: gli sviluppi delle loro cessioni

La Lazio prosegue attivamente nel suo mercato, bilanciando nuovi arrivi e partenze. Recentemente, sono state confermate le cessioni di Adamonis al Catania e di Raul Moro al Valladolid, e si prevede che altri due giocatori lasceranno presto la squadra capitolina. Come riporta Il Corriere dello Sport, Kamenovic resterà in prestito all'Yverdon, club svizzero dove ha già militato da febbraio, registrando un gol e due assist in 13 partite. È inoltre in fase avanzata la trattativa per il trasferimento di Marcos Antonio al Flamengo; il direttore sportivo Fabiani sta finalizzando un prestito con obbligo di riscatto condizionato, per un valore di circa 4 milioni di euro, assicurando così la partenza del giocatore entro il prossimo anno. Le visite mediche e le conferme ufficiali di queste operazioni sono attese nei giorni a venire.