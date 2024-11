Patric a LSC: "Finalmente il mio primo gol in trasferta con la maglia della Lazio!"

Ai microfoni di Lazio Style Channel, Patric ha commentato con entusiasmo il suo primo gol in trasferta. "È una grande soddisfazione, soprattutto perché il mio precedente gol in trasferta era stato considerato un autogol dell’avversario," ha dichiarato il difensore biancoceleste. Di seguito le sue dichiarazioni

“Abbiamo dimostrato di essere uniti e determinati. Ogni membro della squadra ha dato il massimo, e questo ci dà grande fiducia per il futuro. Aver segnato e aver contribuito in modo decisivo alla vittoria della squadra è qualcosa di speciale.”

“Noi giochiamo ogni tre giorni e, anche l'energia tra partite e viaggi può calare ma ci siamo rifatti subito trovando il tre a uno dopo l'espulsione di Nuno. Oggi arriva anche il mio primo gol in trasferta con la maglia della Lazio e l'ho appena scoperto perchè non sapevo che, quello fatto in passato, mi è stato “rubato” perché valutato come autogol dell'avversario. Sono davvero molto contento!"