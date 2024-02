Dalla Spagna, il Barcellona si interessa per Maximiano

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, noto quotidiano sportivo spagnolo, in casa Barcellona ci sarebbero importanti riflessioni in merito al ruolo del portiere che coprirà la porta catalana a partire dalla prossima stagione. Se il ruolo di primo portiere è saldamente nelle mani di Ter Stegen, più incerto è il futuro del suo vice, attualmente infatti il secondo portiere del Barcellona è Iñaki Peña, che se inizialmente aveva dato buone garanzie sostituendo Ter Stegen, durante il suo infortunio, col passare delle gare queste certezze sono venute meno facendo venire alcuni dubbi alla dirigenza Blaugrana.

Il Barcellona è consapevole che Iñaki Peña abbia attualmente un buon mercato e per questo motivo si sta guardando intorno. Tra i tanti nomi visionati, Mundo Deportivo lancia forte la candidatura dell' ex portiere biancoceleste: Luis Maximiano. In questa stagione il portiere spagnolo è in prestito proprio dalla Lazio all'Almeria.