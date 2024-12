MOVIOLA | Massa fa tutto bene. Derby ok per Gila e Isaksen

La 18ª giornata di Serie A Enilive ha visto sfidarsi all'Olimpico Lazio e Atalanta. La designazione arbitrale ha assegnato la direzione della gara al signor Davide Massa della sezione di Imperia che è stato coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Rossi; Manganiello è stato il IV ufficiale mentre Di Paolo e Sozza sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.

Di seguito la moviola del match.

PRIMO TEMPO

Nessuna nota da segnalare nella prima frazione di gara. Sfida tranquilla con un solo cartellino estratto dall'arbitro Massa: al 34' ammonito Hien che ha fermato in maniera fallosa Tavares.

SECONDO TEMPO

Sanzionato con un giallo al 69' Zaccagni per un intervento falloso su Zaniolo. A seguire Cuadrado ammonito per un brutto fallo su Isaksen. A fine gara giallo anche per Rovella (90') per Rovella. Nel complesso sfida senza troppi problemi per MAssa. La nota positiva in casa Lazio è che Gila ed Isaksen, entrambi diffidati, non hanno rimediato sanzioni e quindi saranno regolarmente a disposizione per il derby.

E' stato il 30° incrocio tra Massa e i biancocelesti: dodici vittorie, sette pareggi e dieci sconfitte finora. Ventiquattro precedenti invece con l`Atalanta: otto vittorie, cinque pari e dieci k.o. lo score.