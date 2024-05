E' stata una giornata memorabile quella di ieri, nel ricordo della Lazio di Maestrelli conclusa poi con la vittoria dei ragazzi di Tudor sull'Empoli. Successo importante per i biancocelesti, che hanno blindato un posto in Europa: resta da definire il tipo di competizione che si andrà a giocare nella prossima stagione. In occasione del 50esimo anniversario del primo scudetto della Lazio, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha celebrato la S.S. Lazio coniando una medaglia speciale. Da oggi è disponibile l'acquisto di essa sul portale e-commerce Lazio 50 ( ipzs.it ).

In seguito le immagini della medaglia celebrativa dello scudetto della Lazio del 74', una squadra immortale che ha scritto la storia del club biancoceleste