Dopo le gare di domenica del 36esimo turno di Serie A, quest'oggi si è giocato il posticipo delle 18:30 tra Lecce e Udinese. E' stata la sfida tra Fiorentina e Monza di questa sera a chiudere questo turno di campionato.

depositphotos

Lecce-Udinese

Quest'oggi al Via del Mare si è giocata la sfida tra Lecce e Udinese, gara valevole per la 36esima giornata di Serie A. Sono i padroni di casa a fare la partita nel primo tempo, tenendo spesso il pallone con gli ospiti pronti a partire in contropiede. E' l'Udinese a passare in vantaggio al minuto 36' con Lucca, l'attaccante italiano è bravo a sfruttare un cross dalla destra e insacca in rete di testa. Il secondo tempo è equilibrato ma i bianconeri chiudono il match nel finale con Samardzic, bravo a ribattere in rete dopo una conclusione verso la porta del compagno Davis. Cannavaro vince la sua prima partita da allenatore dell'Udinese conquistando 3 punti importantissimi in ottica salvezza. Sconfitta indolore per il Lecce ormai salvo, che da quando siede in panchina Gotti sono soltanto due le sconfitte per i giallorossi

Fiorentina-Monza

Vittoria importante in chiave Europea per la Fiorentina, che ribalta completamente il risultato: il Monza passa in vantaggio con Djuric che va a segno nuovamente di testa. I padroni di casa siglano il pareggio prima della fine del primo tempo con Nico Gonzalez. La Fiorentina completa la rimonta con Arthur, che da fuori area pesca l'angolino.