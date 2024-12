Lazio, Baroni nel post a Dazn: "Episodi? Non commento. L’unica cosa è che mai come oggi sono orgoglioso della mia squadra”

Marco Baroni, allenatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita per commentare la prima sconfitta dopo 5 della sua squadra. La partita si è rivelata particolarmente complicata per la Lazio, che ha chiuso il primo tempo sotto di un gol. Durante i primi 45 minuti, la squadra biancoceleste ha visto due reti annullate e un rigore inizialmente concesso, poi tolto dopo il consulto con il VAR, suscitando un certo disappunto tra i giocatori e i tifosi. Nel secondo tempo, la situazione è ulteriormente peggiorata per la squadra biancoceleste, che si è trovata sotto di due gol. Questa è la prima sconfitta dopo cinque vittorie consecutive in campionato, la difficoltà di un match che ha messo a dura prova la solidità della Lazio, fino a quel momento imbattuta in campionato (escludendo la coppa). Nonostante la delusione per l’esito della partita, Baroni ha cercato di mantenere una visione equilibrata. Ha sottolineato l’importanza di non lasciare che la sconfitta comprometta il lavoro fatto finora, rimarcando che ogni incontro è una lezione utile per la crescita della squadra. Il campionato è lungo e, ogni errore, può essere trasformato in un’opportunità di miglioramento. Di seguito le parole del tecnico

Le dichiarazioni

Sulla partita