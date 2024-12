Parma-Lazio | Baroni nel post a LSC: “Sappiamo che abbiamo fatto degli errori, ma la giocata di Rovella l’avevo chiesta io”

È appena terminato il match Parma-Lazio, sfida valida per la quattordicesima giornata del di Serie A che è iniziata alle ore 15.00. Le due squadre, guidate dagli allenatori Baroni (per i biancocelesti) e Pecchia (per gli emiliani) si sono combattute per 90 minuti i 3 punti che, per entrambe, sarebbero stati fondamentali per avanzare in classifica e per perseguire i propri obiettivi stagionali. Dopo il match, terminato 3-1 per il Parma, è intervenuto ai microfoni di LSC, il tecnico Baroni.

