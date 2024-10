Twente-Lazio | Isaksen nel post:" Lo dico in romano: TANTA ROBA!"

Gustav Isaksen è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria della Lazio contro il Twente, chiudendo la partita con un gol che ha fissato il punteggio sullo 0-2. L'attaccante ha espresso la sua gioia per la rete segnata, un momento che ha fatto esultare i circa 400 tifosi presenti, i quali hanno sostenuto la squadra con passione. Isaksen ha sottolineato l’importanza della vittoria per la morale del gruppo. Ha commentato come ogni partita sia fondamentale per la crescita della squadra, evidenziando il lavoro collettivo che ha portato a questo successo. La sua voglia di continuare a contribuire è palpabile e si è mostrato determinato a replicare queste prestazioni anche nei prossimi incontri. Le sue parole testimoniano non solo la sua soddisfazione personale, ma anche un forte senso di appartenenza alla Lazio, e la ferma volontà di portare il club a raggiungere grandi traguardi in questa stagione. Di seguito le sue parole:

Fraioli

Sulla vittoria

“E' stata una bella vittoria e fondamentale. I tre punti sono importanti specie perchè guadagnati in uno stadio così difficile. Sono molto contento.”

Sul gol e sulla squadra

“Il gol è stato molto importante per me e anche per la squadra perchè è avvenuto dopo un periodo un po' difficile. Il Twente nel secondo tempo, specie all'inizio, ha giocato bene ma noi non abbiamo ceduto. Lo dico con una frase romana: TANTA ROBA!”