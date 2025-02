Lazio-Napoli, terzo atto: i biancocelesti cercano il tris

Si avvicina la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Napoli, in programma domani 15 febbraio alle 18:00. Le due squadre si affrontano per la terza volta in questa stagione, con i precedenti entrambi a favore della Lazio. La squadra di Baroni ha già avuto la meglio sui partenopei sia in Coppa Italia, vincendo 3-1 all’Olimpico, sia in campionato, espugnando il Maradona con un secco 0-1. I numeri parlano chiaro: questa Lazio sa come battere il Napoli e vuole confermarsi anche in questa nuova sfida.

Belahyane, un nuovo innesto che ha già fermato il Napoli

Dopo il mercato di gennaio, la Lazio ha aggiunto tre nuovi giocatori alla rosa e, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, uno di loro ha già sconfitto il Napoli in questa stagione. Si tratta di Reda Belahyane, che domani partirà dalla panchina ma porta con sé un precedente significativo: con il Verona, ha battuto la squadra di Conte alla prima giornata di campionato con un sorprendente 3-0. Il centrocampista marocchino entrò in campo al 21’ del primo tempo per sostituire l’infortunato Serdar, quando il punteggio era ancora sullo 0-0. Anche lui potrebbe rivelarsi un’arma in più per i biancocelesti in questa sfida cruciale.