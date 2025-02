Guendouzi, il motore della Lazio sfida il Napoli di Conte

Guendouzi, leader della Lazio: pronto alla sfida con il Napoli

Matteo Guendouzi è uno dei pilastri della Lazio, un centrocampista instancabile che unisce grinta, corsa e leadership al servizio della squadra e di Baroni. La sua crescita in biancoceleste gli ha permesso anche di riconquistare la Nazionale francese. Insieme a Rovella, forma una delle coppie di centrocampo più solide d’Europa, e domani, per la prima volta nei tre scontri stagionali, i due saranno in campo insieme per affrontare il Napoli di Antonio Conte.

Imbattuto contro il Napoli, ma a caccia del gol

Secondo Il Messaggero, Guendouzi si presenta al big match con un bilancio positivo contro i partenopei: tre vittorie e un pareggio, senza mai conoscere la sconfitta. Tuttavia, il centrocampista è ancora a secco di reti in questi confronti. Il suo ultimo gol risale alla partita contro il Torino a settembre, ma la sua prima marcatura con la Lazio arrivò proprio all’esordio contro il Napoli, al Maradona. Domani, all’Olimpico, l’obiettivo è chiaro: interrompere il digiuno e scrivere un nuovo capitolo della sua avventura in biancoceleste.