Pedro senza tempo: la Lazio lo vuole ancora protagonista

Pedro, un campione senza età: la Lazio vuole ancora il suo talento

A quasi 38 anni, Pedro gioca con l’entusiasmo di un ventenne. Per lui, l’età è solo un numero: continua a segnare, divertirsi e battere record senza pensare al ritiro. Contro il Monza ha realizzato la sua prima doppietta in Italia, portando a cinque le reti in campionato. Il suo miglior bottino con la Lazio è di nove gol nella stagione 2021-22, un traguardo che ora sembra nuovamente alla sua portata. Mentre molti suoi coetanei rallentano, lui mantiene intatta la voglia di lottare e fare la differenza.

Verso il futuro: rinnovo e un nuovo ruolo in biancoceleste

Oltre al talento, ciò che rende Pedro speciale sono i suoi valori: professionalità e dedizione lo hanno reso un punto di riferimento per la squadra. Baroni potrebbe prolungargli la carriera arretrandolo nel ruolo di trequartista nel 4-2-3-1, per sfruttarne la visione di gioco e la capacità di finalizzazione. Dopo il successo con il Monza, lo spagnolo ha dichiarato: “Volevo la tripletta, ma sono felice di segnare. Il segreto? Lavorare duro e dare tutto”. Ora testa al Napoli: “Sarà una sfida difficile, ma vincere davanti ai nostri tifosi sarebbe bellissimo”. Secondo Il Corriere dello Sport, la Lazio vuole trattenerlo e sta già lavorando al rinnovo fino al 2026. Pedro non si ferma: la sua carriera è un viaggio senza tempo.