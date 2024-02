Torino-Lazio, Sarri alla ricerca del primo successo esterno con i granata da quando è a Roma

Con la sconfitta rimediata all’Olimpico contro il Bologna, ieri la Lazio ha quantomeno complicato la sua rincorsa ad un posto nella prossima edizione della Champions League. Il gol di Zirkzee ha incrementato il distacco in classifica tra biancocelesti e rossoblù, con gli emiliani al momento al quinto posto, avanti otto lunghezze rispetto agli uomini di Maurizio Sarri. Dopo le tante energie spese in occasione della sfida al Bayern Monaco, la Lazio ha provato a imporsi giocando uno dei migliori primi tempi della stagione, al quale poi è seguita una ripresa complicata sotto il profilo atletico e tattico. Nel secondo tempo è tornata La Lazio poco pericolosa e confusionaria vista per larghi tratti della stagione, con la rete di Zirkzee che ha spezzati la resistenza di Gila e compagni.

Al netto degli otto punti di distacco da Atalanta e Bologna, giovedì la Lazio avrà l'opportunità di ridurre questo margine: alle 20.45 ci sarà la trasferta che vedrà i biancocelesti opposti al Torino di Ivan Juric, per il recupero della ventunesima giornata di campionato, saltata per la tutt’altro che memorabile prestazione offerta in Supercoppa italiana.

Lo Stadio Olimpico Grande Torino è uno dei campi in cui Sarri non ha trovato i tre punti da quando siede sulla panchina biancoceleste, per quello che sarà il sesto episodio tra Torino e Lazio da quando il tecnico toscano è a Roma. Nelle sfide dei primi due anni il bilancio complessivo racconta di tre pareggi e una sconfitta. Nella prima occasione termina 1-1 a Torino, con il rigore trasformato da Immobile al minuto 90’ che risponde al vantaggio siglato circa quindici minuti prima da Pjaca. Anche al ritorno termina 1-1 la sfida tra le due squadre, con i biancocelesti che in pieno recupero pareggiano ancora grazie a Ciro Immobile, che sfrutta l’assist di Milinkovic-Savic per rispondere alla rete di Pellegri che aveva sbloccato la gara. Anche nella stagione 2022-2023, in cui i biancocelesti sono riusciti a portare a casa due derby, una vittoria contro il Napoli campione d'Italia, e successi casalinghi di rilievo come in occasione delle sfide contro Inter, Juventus, Milan, la Lazio non riuscì tra andata e ritorno ad imporsi contro i granata: prima il pareggio per zero a zero arrivato alla seconda giornata di campionato a Torino, poi la sconfitta ottenuta a Roma a sette gare dal termine del campionato, quando il vecchio obiettivo di mercato Ivan Ilic andò a segno con un sinistro non irresistibile dalla distanza.

Quest’anno i gol di Vecino e Zaccagni hanno regalato a Sarri il suo primo successo a Roma contro il Torino, siglando la prima vittoria in cinque episodi: giovedì la Lazio avrà l'opportunità di accorciare il divario che la vede lontana dalla zona Champions League.