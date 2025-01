Lazio, ansia Zaccagni: oggi il test decisivo per il Verona

Preparativi in vista della trasferta

Baroni si avvicina alla delicata trasferta di Verona con un pizzico di preoccupazione. Zaccagni, infatti, è fermo da martedì a causa di un affaticamento muscolare alla coscia e non si è allenato negli ultimi due giorni. Tuttavia, l'allarme sembra sotto controllo: gli esami previsti a Villa Mafalda sono stati cancellati, con l'ecografia del Lazio Lab che ha escluso ipotesi di lesioni. Oggi il capitano dovrebbe tornare in campo per un test cruciale, che permetterà al tecnico di decidere se schierarlo domenica o optare per una sostituzione.

Fraioli

Importanza di Zaccagni per squadra e Nazionale



Negli ultimi due mesi, il rendimento di Zaccagni ha subito un lieve calo, complice qualche problema fisico, e il gol manca ormai dalla partita con il Bologna di fine novembre. Nonostante ciò, il suo apporto resta fondamentale: è il giocatore più falloso del campionato, simbolo della sua centralità in campo. Il suo recupero completo per la gara al Bentegodi è cruciale per l’obiettivo Europa della squadra. Inoltre, i prossimi mesi saranno decisivi anche per il suo futuro in Nazionale. Seguito da vicino dal ct Spalletti, Zaccagni dovrà convincere entro marzo, in vista delle convocazioni per i quarti di Nations League, per guadagnarsi un posto tra gli azzurri.