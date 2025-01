Casadei, Belahyane e Fazzini: tutti vogliono la Lazio, ma...

Tre obiettivi e una strategia economica precisa

La Lazio si muove su tre fronti nel mercato invernale, con Casadei, Fazzini e Belahyane tra i principali obiettivi. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, tutti e tre i giocatori hanno espresso interesse a vestire la maglia biancoceleste, ma la società è vincolata dalle condizioni economiche imposte da Lotito: acquisizioni in prestito gratuito con diritto o obbligo di riscatto. Per procedere con qualsiasi operazione, però, è necessario liberare spazio in rosa tramite cessioni, adottando così una strategia di equilibrio tra entrate e uscite.

Le trattative per Casadei, Fazzini e Belahyane

Per Casadei, la Lazio punta al sorpasso sul Torino, che ha offerto un prestito oneroso con riscatto e percentuale sulla rivendita. Nonostante ciò, la preferenza del centrocampista, valutato 15 milioni dal Chelsea, potrebbe favorire i biancocelesti, a patto che il prestito gratuito venga accettato. Situazione complicata anche per Fazzini dell'Empoli: dopo aver rifiutato il Napoli per mantenere una promessa a Baroni, il giocatore attende segnali concreti. I recenti contrasti tra Lotito e il presidente dell’Empoli, Corsi, hanno rallentato l'affare, ma un riavvicinamento potrebbe sbloccare la trattativa. Infine, la pista Belahyane risente del cambio di proprietà al Verona, che ora punta a incassare subito, escludendo l’opzione del prestito gratuito. Se la situazione non evolverà, il marocchino potrebbe accettare l'offerta dell’Olympique Marsiglia, mettendo fine alle speranze della Lazio.