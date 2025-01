Pedullà: “Il Chelsea ha aperto per Casadei. Su Fazzini e Belahyane…”

La Lazio è pronta a tornare in campo, domenica ci sarà la sfida con il Verona ma nel mentre si pensa anche al calciomercato. La società sta cercando di consegnare dei rinforzi a Baroni, tra squalificati ed infortunati la Lazio sta rinunciando a diversi calciatori e presto torneranno gli impegni in Coppa Italia e in Europa League. Intanto, l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sul calciomercato in entrata della Lazio.

Calciomercato Lazio, si tratta con il Chelsea per Casadei

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Chelsea ha aperto per Casadei: la Lazio ha offerto 13 milioni e si sta lavorando per le modalità di pagamento. Oggi ci sono state ben tre ore di summit; il Torino ha offerto di meno ma resta in corso.

Belahyane e Fazzini: la situazione

Belahyane in questo momento resta in stand-by, per Fazzini è stato un giorno di silenzio. La Lazio lavora per una cessione che sbloccherebbe tutto. Questo il punto di Pedullà.