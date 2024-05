ESCLUSIVA | Monza-Lazio, Zenoni: "Spero che Palladino possa restare. Tudor ha portato compattezza"

Nel pomeriggio alle 18.00 Monza e Lazio si affrontano all’U-Power Stadium, in una gara importante per i biancocelesti per continuare ad accarezzare il sogno Champions League. Per presentare la sfida odierna, la redazione di Laziopress.it ha contattato in esclusiva l'ex difensore della squadra lombarda Cristian Zenoni, a Monza nella stagione 2011-2012.

In conferenza stampa Tudor ha parlato di mancanza di obiettività nel valutare la rosa. In base alla rosa a disposizione, secondo lei che obiettivi dovrebbe avere la Lazio?

“Immagino da fuori che la rosa sia stata costruita per provare ad arrivare in Europa, che sia dalla porta principale o in Europa League, credo che abbia tutte le carte in regola per provarci. Visto come è stata costruita la squadra in estate, penso sia anche la visione della società”.

Cosa ha portato Tudor dal suo arrivo a Roma? Si aspettava questo rilancio di Kamada?

“Sempre senza conoscere le dinamiche interne, sembra che abbia riportato un po' di compattezza nel gruppo, oltre che l'aver rimesso in discussione un po' tutti, come nel caso di Kamada, che ad oggi sembra un punto fermo per il futuro. La squadra sembra essersi ricompattava e questo sembra essere stato un punto a suo favore, i risultati si iniziano a vedere”.

A 4 punti dalla Roma quinta e a 2 dall'Atalanta sesta. C'è ancora margine per sperare nel quinto posto?

“Penso di sì, nell'ultimo periodo sta facendo bene, non vedo perchè non possa continuare cercando di tenere aperta la lotta alla Champions fino alla fine. Ci sono in ballo dodici punti, deve provare a stare sul pezzo sperando che le altre perdano punti, pensando all'Atalanta impegnata in coppa e alla Roma reduce da una grande rincorsa. La Lazio si gioca le sue chance".

Colpani è uno dei nomi in orbita Lazio per il mercato estivo: proverebbe a portarlo a Roma?

“Quest'anno ha fatto un ottimo campionato, dopo che anche il precedente era stato positivo. Quest'anno si è riproposto bene, migliorando in termini realizzativi: è un buon profilo se si pensa al desiderio di trequartisti di Tudor. Portarlo a Roma non credo sia facile, penso che il Monza voglia costruire e migliorare la squadra per il prossimo anno”.

Che scelta farebbe in estate nei panni di Palladino?

“Spero che Palladino possa restare, ha iniziato un percorso importante e sta dimostrando di essere uno dei migliori allenatori del nostro campionato, non vedo perchè a Monza non si possa ancora migliorare. Galliani è nel calcio da tantissimi anni, conosce bene dinamiche e campionati, il Monza credo che farà di tutto per tenerlo. Logicamente Palladino ha mercato e valuterà il tutto a fine stagione, concentrandosi sul finale di stagione. Quello di quest'anno è stato un ottimo campionato”.

Che gara si aspetta?

“Il Monza non ha niente da perdere, mentre alla Lazio servono punti per l'ultimo passo Champions, penso e immagino che la gara sarà aperta da ambo le parti”.