Monza-Lazio, chance per le 4 vittorie consecutive: sarebbe la seconda volta in stagione

Sin dal suo arrivo sulla panchina biancoceleste Igor Tudor ha riportato punti alla causa biancoceleste, raccogliendo dodici punti su quindici disponibili nelle ultime cinque uscite in campionato. Anche per capire come la Lazio potrà muoversi in estate, per cercare di portare a Roma profili adeguati al calcio del tecnico croato, sarà fondamentale per la società biancoceleste centrare un piazzamento europeo. Domani alle 18.00 Zaccagni e compagni saranno impegnati all'U-Power Stadium di Monza, in un appuntamento chiave per la Lazio, in un momento della stagione in cui la squadra di Tudor è a quattro punti dalla Roma quinta in classifica.

I successi arrivati a dicembre

La gara in terra lombarda offrirà ai biancocelesti l'opportunità di ottenere la quarta vittoria consecutiva in questo campionato, per un poker di risultati che è arrivato solamente in un momento di questa stagione. Con Maurizio Sarri ancora presente sulla panchina della Lazio, a partire dalla seconda metà di dicembre Felipe Anderson e compagni iniziarono la loro striscia di successi consecutivi: prima il successo esterno al Castellani di Empoli con le reti di Guendouzi e Zaccagni, poi il 3-1 casalingo rifilato al Frosinone, con una rimonta segnata dalle reti di Castellanos, Isaksen e Patric. Nella prima settimana di gennaio arrivò poi il terzo successo consecutivo, con i biancocelesti usciti corsari dalla trasferta della Dacia Arena: dopo aver sbloccato il match grazie ad un calcio di punizione trasformato da Luca Pellegrini in apertura, servì una rete di Matìas Vecino per portare a casa i tre punti, dopo il pareggio bianconero arrivato grazie alla rete di Walace al 59'. Fu poi Felipe Anderson a regalare a Sarri altri tre punti, stavolta siglando nel secondo tempo il decisivo gol dell'uno a zero, arrivato contro il Lecce allenato da D'Aversa.

La Coppa Italia nel mezzo

Nel mezzo di questi successi ci fu anche la vittoria ottenuta nel derby di Coppa Italia, deciso da un calcio di rigore segnato da Zaccagni. Con la gara di domani ci sarà l'opportunità di portare a casa ancora una volta quattro vittorie consecutive, in un arco di tempo contraddistinto anche in questo caso da un successo in Coppa Italia: tra le vittorie ottenute in campionato con Salernitana, Hellas Verona e Genoa, c'è stata nel mezzo la semifinale di ritorno contro la Juventus, con una vittoria che non è bastata a portare a casa la qualificazione alla finale. Domani a Monza la Lazio ha dunque l'opportunità di portare a casa cinque successi consecutivi, quattro in campionato.