Lazio-Milan | Pancaro: "La Lazio sarà arrabbiata, occhio al fattore mentale"

Giuseppe Pancaro - ex sia della Lazio che del Milan - si è espresso ai microfoni di Milan News in merito al match che andrà in scena stasera, ore 20:45, all'olimpico.

Il cosentino, classe '71, ha avuto modo di vestire ambedue le maglie: con la Lazio, tra il 1997 e il 2003, e subito dopo con il Milan, fino al 2005. Voluto fortemente da Cragnotti, che lo prelevò dal Cagliari, Pancaro è stato una colonna portante della grande Lazio. Con i biancocelesti ha vinto, da protagonista, tutto ciò che poteva: lo storico scudetto del 2000, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane - nel 1998 e 2000 - ed infine Coppa delle Coppe e Supercoppa Uefa - entrambe nel 1999 -. Una volta lasciato Formello, si è trasferito a Milano sulla sponda rossonera del Naviglio. Qui, Pancaro ha potuto vivere altrettanti succesi, nazionali e internazionali. Passata una stagione in maglia viola, decide di dare l'addio al calcio a 36 anni, nel 2007, una volta tornato al Torino, dove tutto era iniziato con la vittoria del Campionato Primavera. Attualmente svolge il ruolo di allenatore, anche se la sua ultima esperienza risale alla scorsa stagione sulla panchina del Monopoli in Serie C. Talvolta anche opinionista, ha detto la sua riguardo una partita da lui molto sentita, senza volersi sbilanciare, sottolineando così l'equilibrio della partita e il momento simile che stanno vivendo le due squadre. Di seguito le parole di Pancaro: