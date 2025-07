Galatasaray-Lazio: orario, dove seguirla in TV e streaming

La Lazio, reduce dal ko nell’amichevole contro il Fenerbahce guidato da Mourinho, cerca riscatto e si prepara, al RAMS Park di Istanbul, ad affrontare il Galatasaray in un test di prestigio. La sfida vedrà molto probabilmente tra i protagonisti anche Victor Osimhen, passato giovedì 31 luglio dal Napoli al club turco. Un banco di prova importante per la squadra di Sarri, chiamata a verificare la tenuta atletica prima del via ufficiale alla stagione.

GALATASARAY-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Galatasaray-Lazio | Data: 2 agosto 2025 | Orario: 20.00

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN