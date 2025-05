Lazio, senza le coppe serve la cessione di due big della rosa: in bilico Guendouzi e Gila

È appena terminata la stagione della Lazio e tutto il mondo biancoceleste sta attraversando un momento davvero delicato, con la mancata qualificazione alle coppe europee, la società dovrà cambiare direzione, a partire dall’allenatore: Mister Baroni è vicino all’addio e, al contrario, altrettanto vicina e l’ipotesi di un ritorno di Sarri sulla panchina della Lazio per rilanciare i giovani di questa Lazio.

Senza coppe la Lazio deve rinunciare a qualcuno

Attualmente la società biancoceleste è alla ricerca di un nuovo allenatore e l’unica possibilità concreta, nonché anche quella sperata, vede Sarri ritornare sulla panchina della Lazio. L’offerta è stata fatta, sono ore di riflessione, il tecnico toscano è molto legato alla squadra e all’ambiente, ma vuole evitare di cadere in trappole emotive, attendendo eventuali altre offerte (in primis, quella dell’Atalanta). Però, come riporta La Gazzetta dello Sport, se Sarri dovesse davvero tornare a Formello, non ritroverebbe alcuni calciatori che, invece, aveva lasciato a marzo 2024. Molto probabilmente, il Comandante non potrebbe contare né su Guendouzi, né su Mario Gila. Infatti, senza gli introiti delle coppe europee, in casa biancoceleste si profilano le cessioni di almeno due big.

La situaizone di Guendouzi e Gila

Senza gli introiti delle coppe europee a riempire il bilancio, potrebbero pagarne le spese proprio quelli che, fino ad oggi, sono stati due riferimenti per lo spogliatoio e la tifoseria: Guendouzi e Gila. Il centrocampista francese e il difensore spagnolo risultano tra i nomi più appetibili sul mercato. Guendouzi è nel mirino di club inglesi, Newcastle in pole: la Lazio lo quota su 40 milioni di euro. L’ex Marsiglia ha un contratto fino al 2028 e l’ipotesi di qualificazione in Champions aveva fatto breccia per un suo rinnovo, portando l’ingaggio sui 3 milioni a stagione. Senza coppe lo scenario è cambiato. Su Gila il Real Madrid ha mantenuto il 50% sulla rivendita. Il centrale potrebbe rientrare in Liga, ma sul suo profilo ci sarebbero attenzioni dall’Inghilterra (soprattutto dal Wolverhampton e dal Chelsea). Con offerte oltre 30 milioni di euro, la Lazio non avrebbe problemi a farlo partire, incassare una cifra importante.