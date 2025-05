Lazio, Baroni ai saluti, domani l’incontro per la firma: su di lui l’interesse del Torino

La stagione della Lazio, quest’anno, è terminato in modo davvero inaspettato: nessuna qualificazione europea per il biancoceleste. La partita contro il Lecce all’olimpico avrebbe potuto rilanciare la Lazio, se non in Champions, almeno in Europa o in Conference League. Invece, al contrario, è stata una vera e propria disfatta e, piazzandosi al settimo posto, la Lazio rimane fuori dall’Europa, vanificando una stagione in parte anche positiva e cancellando quanto di buono fatto nella gestione di Baroni.

Baroni verso l’addio: quando avverrà?

Inutile dire che il drastico epilogo di domenica sera condanna Baroni a salutare definitivamente la Lazio, la sua prima esperienza in carriera con una big del nostro campionato. Ha pagato a caro prezzo il settimo posto finale e gli attriti da gennaio, Marco Baroni, con cui ieri, a distanza, è stato trovato l’accordo verbale per la risoluzione del contratto. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Il Messaggero, è fissato a domattina l’incontro per la firma, dopodiché il tecnico toscano sarà libero di firmare con una nuova squadra, in pole c’è proprio il Torino. In un solo colpo potrebbe essere occupata una panchina, quella granata, contesa da Gattuso, il piano B della Lazio se non dovesse andare in porto il Sarri-bis.

