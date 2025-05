Lazio, cosa manca per il sì di mister Sarri? L’ostacolo è l’Atalanta

È appena terminato il campionato della Lazio e tante novità attendono al mondo bianco celeste, a partire dall’allenatore. Il settimo posto la mancata qualificazione alle coppe condanna Baroni all’addio e la società alla scelta di un nuovo mister che, in queste ultime ore, parrebbe essere proprio l’ex Lazio Sarri: la proposta è stata fatta, sono ore importantissime di riflessione per capire se il futuro della Lazio e del tecnico toscano potranno nuovamente rincontrarsi.

Tra Sarri e la Lazio l’ostacolo è l’Atalanta

in un momento delicato come questo la Lazio è pressing su Sarri, ma non può permettersi di rimanere senza una valida alternativa, motivo per cui la società si starebbe causando con Gattuso. Non è bastata la chiamata di martedì sera di Lotito, nella proposta biennale (con l’opzione sino al 2028) a quasi 3 milioni, per ottenere un sì immediato da parte del tecnico toscano. Il Comandante si è mostrato felice della proposta, ma vuole aspettare il domino delle panchine (soprattutto l’Atalanta con la quale ha avuto un incontro segreto) prima di sciogliere ogni dubbio. La Lazio spera in un suo ritorno perché, se dovesse sfumare il Sarri-bis, sarebbe un duro colpo da far digerire i tifosi che rivedono in lui uno spiraglio di speranza sul futuro della Lazio, dopo lo sconforto con cui è terminata questa stagione. Gattuso resta l’alternativa, addirittura preferita a Scaloni, Thiago Motta, Farioli e Conceição. È stato sondato anche Palladino, dopo le dimissioni improvvise presentate alla Fiorentina ieri pomeriggio.

Continua nella prossima pagina