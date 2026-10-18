Conferenza Provstgaard: "molto contento del gol. Gattuso…"

La Lazio espugna lo Juventus Stadium con una grande vittoria per 0-3 dopo una prestazione importantissima degli uomini di Gattuso. Al termine della gara, è intervenuto in conferenza stampa.

La conferenza stampa di Provstgaard

È difficile capire la partita che abbiamo fatto. Abbiamo vinto, ma abbiamo vinto tre a zero e questo risultato è tanta roba per noi e per la Lazio perché erano tanti anni che non vincevamo qui. Siamo tutti contenti che abbiamo vinto oggi in questo stadio difficile.

Sulla Juventus

Giocare contro la Juventus è sempre complicato, lo è stato anche anche oggi in alcuni momenti, ma complimenti a tutta la squadra e anche allo staff perché ci siamo preparati molto bene. Abbiamo fatto una partita con coraggio, siamo stati bravi ad andarli a prendere alti (i giocatori della Juve, ndr). Sì, la classifica è una cosa che quando vinci la guardi, ma dobbiamo rimanere umili, perché la prossima settimana ci sono delle altre partite e può cambiare velocemente.

Gol?