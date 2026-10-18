Conferenza Provstgaard: "molto contento del gol. Gattuso…"
Al termine della gara, Oliver Provstgaard è intervenuto in conferenza stampa
La Lazio espugna lo Juventus Stadium con una grande vittoria per 0-3 dopo una prestazione importantissima degli uomini di Gattuso. Al termine della gara, è intervenuto in conferenza stampa.
La conferenza stampa di Provstgaard
È difficile capire la partita che abbiamo fatto. Abbiamo vinto, ma abbiamo vinto tre a zero e questo risultato è tanta roba per noi e per la Lazio perché erano tanti anni che non vincevamo qui. Siamo tutti contenti che abbiamo vinto oggi in questo stadio difficile.
Sulla Juventus
Giocare contro la Juventus è sempre complicato, lo è stato anche anche oggi in alcuni momenti, ma complimenti a tutta la squadra e anche allo staff perché ci siamo preparati molto bene. Abbiamo fatto una partita con coraggio, siamo stati bravi ad andarli a prendere alti (i giocatori della Juve, ndr). Sì, la classifica è una cosa che quando vinci la guardi, ma dobbiamo rimanere umili, perché la prossima settimana ci sono delle altre partite e può cambiare velocemente.
Gol?
Sì, mi mancava il gol con la maglietta della Lazio e sono molto contento di averlo fatto in questo stadio difficile. Sono molto contento anche per la mia famiglia che mi segue da casa. Che cosa fa sì che siamo così concentrati? Abbiamo il coraggio di andare alti a prendere gli avversari, questo è la cosa che Gattuso ci ha dato quando è venuto. È la sua idea è sì questo ci aiuta tantissimo.