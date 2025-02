Lazio, con l’arrivo di Belahyane si può optare per un cambio di modulo: l’alternativa

Mancano quattro giorni alla partita contro il Monza, sarà fondamentale per continuare a conquistare i tre punti e ritrovare una continuità di risultati anche in campionato. Siamo ai primi di febbraio, il mercato si è appena concluso con la Lazio che ha concretizzato tre colpi (Belahyane, Ibrahimović e Provstgaard), la società ha deciso di escludere Pellegrini dalla lista e proprio oggi verrà presa una decisione ufficiale a riguardo.

Lazio, in arrIvo un possibile cambio modulo?

Proprio l’arrivo di Belahyane potrebbe stravolgere gli equilibri della squadra a cui mancava un centrocampista che potesse far rifiatare Rovella, Guendouzi e compagni. Il giovane, appena arrivato, non è considerato solo come un’alternativa, ma un elemento da far crescere a Formello anche in ottica futura. Non è un caso che il giro di mercato del club fosse partito proprio dal ventenne franco-marocchino, oramai ex Verona. Martedì mattina, il giovane si è allenato per la prima volta a Formello con i nuovi compagni ed è stato subito chiaro che, con il nuovo arrivo, la Lazio potrebbe optare per un nuovo modulo, passando al centrocampo a tre previsto proprio dal 4-3-3 (schema che, spesso, utilizza Baroni, sganciandosi dal 4-2-3-1 di base).

