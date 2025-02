Lazio, come cambia la lista Uefa? Ipotesi Hysaj e Belahyane dentro con esclusione di Tchaouna

A soli quattro giorni dalla partita casalinga contro il Monza, fondamentale per continuare a vincere dopo Cagliari, la società biancoceleste si ritrova a fare i conti con liste e formule, nonostante fossero state aggiornate proprio qualche giorno fa, in occasione della chiusura del mercato. Il tutto è legato all’infortunio improvviso del terzino Hysaj, rimediato nel match della Lazio contro i sardi.

L’infortunio di Hysaj e la situazione

Nella giornata di ieri, il terzino si è recato a Villa Mafalda per gli esami necessari: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale della coscia destra, senza possibilità ancora di quantificare i tempi di recupero (così si legge dal comunicato ufficiale della società). Stando alla nota, non si tratta di strappo, ma di lesione, per cui la speranza è di poterlo recuperare un mese, anche se la previsione più realistica sarebbe quella di circa 45 giorni. Come riporta Il Corriere dello Sport, se si concretizzasse la prima ipotesi, il terzino potrebbe tornare per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League (6 marzo l’andata, 13 il secondo match). Altrimenti, salterebbe entrambi gli appuntamenti e la Lazio dovrebbe trovare un’altra soluzione.

