Lazio-Monza: ecco dove vedere il match in tv e streaming

Domenica 9 febbraio si disputerà Lazio-Monza, partita valida per la 24ª giornata di Serie A. Sarà una partita difficile per la Lazio che, dopo Cagliari, dovrà ritrovare continuità nei risultati proprio contro il Monza, squadra ultima in classifica con 13 punti che darà il tutto per tutto per cercare di salvarsi fino a fine stagione e mettere in difficoltà la Lazio, guadagnando i tre punti.

Dove vedere il match

La gara di domenica, in programma alle ore 15:00 allo stadio Olimpico di Roma, tra Lazio e Monza, sarà visibile, in esclusiva su DAZN: potrà essere eseguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale.

Depositphotos

L’importanza del match

Domenica la Lazio dovrà impegnarsi in una prestazione di misura contro un avversario difficile e alla ricerca di una vittoria per perseguire l’obiettivo salvezza. Non meno importante è l’obiettivo stagionale di biancocelesti, la zona Champions, per adesso occupata proprio da Lazio (42 punti), Atalanta (47 punti), Inter (51 punti) e Napoli (54). Questa sera si disputerà il recupero della partita fra Fiorentina e Inter (originariamente in programma domenica 1 dicembre ma interrotta a causa del malore del centrocampista viola Edoardo Bove). Il risultato di stasera sarà fondamentale e muoverà gli equilibri della classifica, anche e soprattutto per la Lazio. In caso di vittoria, la Fiorentina raggiungerebbe i biancocelesti, a pari punti, al quarto posto (42). In caso di vittoria dell’Inter, invece, la Lazio arriverebbe alla partita contro il Monza vantando un quarto posto in solitaria.