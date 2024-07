La Lazio fa sul serio per Iannoni del Perugia, superata la concorrenza

Edoardo Iannoni, centrocampista centrale classe 2001, come riporta il quotidiano La Nazione, è finito nel mirino della Lazio, dopo aver disputato una buona stagione in prestito al Perugia, nello scorso campionato di serie C. Il Perugia ha appena riscattato il giocatore dalla Salernitana per 400 mila euro, e sembra disposto a venderlo per una cifra intorno al milione.

La Lazio in pole per il giovane centrocampista, al Perugia piace Gonzales

A contendersi il giocatore ci sarebbero anche due club di serie B, Pisa e Palermo, che nelle ultime ore però, secondo il quotidiano La Nazione, sarebbero state sorpassate dalla Lazio, che sembra decisa ad aggiudicarsi il cartellino di Iannoni, per poi eventualmente girarlo subito in prestito. Gli ottimi rapporti tra le dirigenze di Lazio e Perugia potrebbero essere decisivi nell'affare. Al Perugia piace molto Diego Gonzales, giovane attaccante della primavera biancoceleste, che potrebbe essere richiesto alla Lazio come eventuale contropartita tecnica. Il paraguayano classe 2003 è stato recentemente convocato dal CT del Paraguay Carlos Jara Saguier per disputare le prossime Olimpiadi di Parigi con la sua nazionale. Il giovane è stato protagonista di una buona stagione con la primavera della Lazio, ma non è ancora riuscito a fare il suo esordio in serie A. In ogni caso, per via della sua convocazione in nazionale U23, l'attaccante salterà il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore.

I numeri di Iannoni

Edoardo Iannoni è un centrocampista centrale italiano di buona prospettiva, che nell'ultima stagione di serie C con il Perugia ha collezionato 33 presenze condite da 4 gol. Nella stagione precedente, con la stessa maglia, in serie B, era sceso in campo in 28 occasioni.