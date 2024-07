Il Paraguay ha diramato le convocazioni per le Olimpiadi: c'è Diego Gonzalez, ma…

Con il lancio del nuovo calendario della Serie A EniLive 2024/25 si respira già l'aria di Campionato con tifosi e addetti ai lavori che iniziano già a farsi i primi calcoli e le prime tabelle. Tuttavia il calcio giocato continuerà per tutta l'estate con EURO2024 ancora da concludersi e con le Olimpiadi di Parigi. Il torneo calcistico Olimpico si disputerà dal 24 luglio al 10 agosto. Le varie federazioni stanno già diramando la lista dei convocati e questa mattina il Paraguay ha diramato la propria che riguarda da vicino la Lazio che detiene il cartellino di Diego Gonzalez

La scelta su Diego Gonzalez

Il talento Paraguayano, che quest'anno alla Lazio ha fatto da spola tra la Prima Squadra e la Primavera non trovando tuttavia lo sbocco per esordire con i “grandi”, rientra nell'elenco dei 18 convocati del CT Carlos Jara Saguier che si giocheranno il torneo Olimpico a Parigi.

Gonzalez salterà il ritiro con la Lazio

Tuttavia con la convocazione nella Nazionale Under 23 per le Olimpiadi, Diego Gonzalez salterà il ritiro con la Lazio ad Auronzo di Cadore non potendo mettersi in luce fin dai primi albori agli occhi di Baroni e del suo staff che avranno a disposizione il giovane paraguayano solamente a ridosso dell'inizio del campionato.

La Lista dei convocati

L'allenatore della Nazionale Under 23 paraguaiana, Carlos Jara Saguier, ha ufficializzato la lista dei 18 giocatori che rappresenteranno l'Albirroja alle Olimpiadi di Parigi 2024. La rosa è composta dai seguenti calciatori: Angelo Gonzalez

Rodrigo Frutos

Alan Nunez

Gilberto Flores

Ronaldo De Jesus

Leonardo Rivas

Fernando Romano

Alessio Cantero

Wilder Viera

Enso Gonzalez

Marco Gomez

Diego Gomez

Gustavo Caballero

Fabrizio Peralta

Kevin Parzajuk

Marcelo Perez

Marcelo Fernández

Diego Gonzalez Riserve Facundo Lirussi

Gaston Benitez

Thiago Caballero

Ruben Lezcano

