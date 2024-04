Luis Alberto tuona: “Ho chiesto alla società di liberarmi, non voglio più un euro dalla Lazio”

In un 4-1 sommerso dai fischi dell’Olimpico, ha parlato al termine della partita Luis Alberto ai microfoni di Dazn, annunciando in maniera diretta il suo addio in estate dalla Lazio.

Queste le sue parole:

Oggi si doveva vincere, anche per noi. Questa è un’annata un po’ complicata e oggi servivano i 3 punti e dare un po’ di segnali. È vero che non cambia nulla per come è stato quest’anno, dobbiamo continuare a fare il meglio possibile in queste partite che mancano

Sui fischi dopo i gol

È normale, questo è il calcio e lo sappiamo. È complicato, il campionato non sta andando bene, abbiamo perso anche il derby. È normale, i tifosi hanno il diritto di fischiare

Come si riconquista il pubblico

È difficile. Io quest’anno spero di divertirmi queste ultime ultime partite qua e poi vediamo.

Siete a 6 punti da quel 5º posto

Nel calcio non si sa mai, è complicato. Dobbiamo avere la testa pulita per queste partite che mancano e soprattutto per lo Coppa e poi vediamo

Tudor ti continuava a parlare in campo, quanto credi in questo progetto?