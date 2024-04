PAGELLE LAZIO-SALERNITANA | Due colpi di Felipe in attesa del futuro, opportunismo di Vecino e Isaksen

Le pagelle di Lazio - Salernitana

Mandas 6

Raccoglie la palla in fondo al sacco al primo tiro, troppo ravvicinato il colpo di testa di Tchaouna. Impacciato poco dopo su Bradaric ma la difesa salva tutto.

Patric 6,5

Le cose migliori arrivano quando si propone in avanti e avviene con una certa frequenza visti gli spazi che concede la Salernitana. Dietro non si lascia mai sorprendere.

Casale 6,5

Guida la linea senza affanni vista la pochezza delle punte di Colantuono. Ikwuemesi gioca duro e l'ex Hellas restituisce colpo su colpo.

Gila 6

Si perde totalmente Tchaouna in occasione del 2-1 campano che è libero di battere di testa, si fa perdonare parzialmente pulendo l'area dopo una corta respinta di Mandas.

Dall'84' Isaksen 7

Il primo pallone che tocca è con un preciso diagonale di destro che vale il 4-1 e la terza rete stagionale. Potrebbe trovare la doppietta ma il suo pallonetto si spenge sul fondo.

Marusic 6

Prestazione ordinata per il montenegrino che ha avuto anche l'opportunità di trovare la seconda rete in campionato.

Dal 58' Hysaj 6

Entra sulla fascia destra per poi spostarsi sul centrosinistra in difesa. L'albanese gioca in modo semplice ma efficace.

Vecino 7

Fra i meno peggio nel derby e fra i migliori questa sera. Protesta per un tocco di mano di Gyomber ma non si ferma trovando al meglio la coordinazione per il 2-0.

Dall'80' Cataldi SV

Kamada 5,5

Tanto lavoro oscuro in fase di interdizione che troppo spesso si conclude con un fallo, da lui ci si aspetta di più specialmente palla al piede dove non combina niente di memorabile.

Lazzari 6

Prova ad arginare lo stacco di Tchaouna che arriva in corsa, l'ex Spal è troppo piccolo per riuscire almeno a spostarlo. Non è a suo agio sulla corsia mancina finendo per tenere la posizione senza mai accelerare.

Felipe Anderson 8

Recupera palla e vola in porta dove trova il vantaggio con un morbido mancino dopo aver saltato mezza difesa ospite. Perfetto nell'inserimento trovando la doppietta incrociando il destro. Si divora la tripletta in apertura di ripresa.

Luis Alberto 6,5

Regista a tutto campo per avviare o rifinire le azioni biancocelesti, il passaggio per il 3-1 di Felipe è un piccolo gioiello. Il brasiliano gli restituisce il favore nella ripresa ma uno straordinario Costil si oppone.

Dall'80' Rovella 6,5

Torna in campo dopo cinquanta giorni di assenza per pubalgia e si toglie la soddisfazione di servire l'assist per il poker.

Castellanos 6,5

Sarebbe un eccellente giocatore se non fosse un attaccante tra errori sotto porta, passaggi ai compagni e anticipi dei difensori. Le cose migliori arrivano quando si allontana dalla porta.

Dall'80' Pedro SV

La pagella di Tudor

All. Tudor 6,5 - Tre punti che servivano come l'aria per sperare ancora nell'Europa. La Lazio ne fa quattro ad una Salernitana senza idee e qualità, un risultato che non ha interrotto la contestazione allo stadio.