Qual è il giocatore più costoso della rosa della Lazio? Ce lo dice Transfermarkt

Sul noto sito tedesco Transfermarkt, contenente informazioni calcistiche e statistiche, è stata stilata una speciale classifica che considera i giocatori con il valore di mercato più alto per ogni squadra delle 20 di Serie A.

I più preziosi per squadra in Italia: ecco chi è il Re della classifica

A comandare questa classifica è ovviamente l'Inter, che si piazza al primo posto grazie ai 110 milioni di valore assegnati a Lautaro Martinez. Il capocannoniere della Serie A di quest'anno è anche il giocatore con il valore di mercato più alto in Italia. Medaglia d'argento per Victor Osimhen, che grazie allo scudetto vinto lo scorso anno con i partenopei ha visto il suo valore schizzare a 100 milioni. Gradino più basso del podio per l'MVP del campionato 2021-2022 Rafael Leão, con un valore di 90 milioni di euro.

E la Lazio? A portare alto il nome dei biancocelesti c'è Mattéo Guendouzi, acquistato l'estate scorsa per sostituire Milinkovic Savic, con un valore di mercato di 25 milioni di euro. Questa speciale classifica vede la Lazio piazzarsi all'11° posto. Fanalino di coda l'Empoli, con i toscani che presentano Jacopo Fazzini come giocatore più prezioso, con un valore personale di 6 milioni.

La classifica completa: