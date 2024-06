De Rossi e la frase per spronare i suoi al derby: "Dovete pensare di giocare contro..."

Intervenuto dalla Coach Experience di Rimini, Daniele De Rossi ha raccontato come si prepara una stracittadina sotto l'aspetto mentale nelle vesti di allenatore. L'ex giocatore giallorosso è a un derby vinto su uno giocato da quando si è insediato sulla panchina della Roma, grazie alla rete di Mancini lo scorso 6 aprile. Curiosamente, questo è stato anche il primo e unico derby di Igor Tudor come allenatore della Lazio.

De Rossi e la frase che ha usato per motivare la squadra:

Far capire ai giocatori che scadono in campo cosa rappresenti il derby della Capitale per la città è sempre difficile. Sarri lo aveva compreso a pieno, dimostrandosi altamente sul pezzo quando arrivava il momento di affrontare i rivali della Roma. Questo è stato il turno di De Rossi, che ne è uscito vincitore ad aprile spronando i giocatori giallorossi usando queste parole:

