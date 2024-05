PRIMAVERA 1 | Roma-Lazio, la designazione arbitrale

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan nel primo turno, continua il cammino della Lazio Primavera nei Play-Off Scudetto. Nel pomeriggio di sabato scorso, il gol di Sana Fernandes ha permesso ai biancocelesti di pareggiare contro i rossoneri, ed accedere quindi alle Semifinali. Questa sera, alle ore 20:30, andrà in scena il Derby Roma-Lazio, valido per un posto in Finale. La vincente tra biancocelesti e giallorossi affronterà nell'ultimo atto il Sassuolo, che ha battuto nella serata di ieri l'Inter per 3-1.

Sarà il terzo Derby Primavera tra Lazio e Roma. I primi due, andata e ritorno nella regular season del campionato di Primavera 1, hanno visto vincere i biancocelesti per 1-0 a Formello, mentre in casa della Roma la sfida si è conclusa a reti bianche, 0-0.

Fraioli

Roma-Lazio, la designazione arbitrale del Derby

Come riporta il sito ufficiale biancoceleste, Sslazio.it, la designazione arbitrale della Semifinale della Fase Finale di Primavera 1 TIM ha assegnato la direzione della gara Roma-Lazio ad Andrea Calzavara della sezione di Varese, coadiuvato dagli assistenti Glauco Zanellati e Vittorio Consonni. Il quarto ufficiale invece sarà Domenico Mirabella.

Primavera, i precedenti di Lazio e Roma con il direttore di gara

Quello di questa sera tra Lazio Primavera e il direttore di gara sarà il terzo incrocio. I primi due precedenti, nella stagione 2021/2022, sorridono ai biancocelesti, visto che sono arrivati due successi, in trasferta, contro Reggina e Brescia. Per la Primavera giallorossa invece sarà il quarto incrocio con l'arbitro, con lo score dei tre precedenti che parla di due vittorie ed una sconfitta.