Dopo una stagione stupenda della Lazio Primavera, arrivata terza in classifica da neo-promossa, quest'oggi è tempo di play-off scudetto per i biancocelesti. Alle ore 18:30 al Viola Park si scontreranno Lazio e Milan: la vincente di questa sfida se la dovrà vedere con la Roma in semifinale. Di seguito il live della partita e le formazioni ufficiali

Fraioli

Il live di Lazio-Milan

1' - Inizia la partita

8' - Il Milan si fa vedere davanti con Stalmach, che dalla distanza manda a lato

11' - La prima ammonizione del match è della Lazio, con Bordon punito dall'arbitro

15' - Gol del Milan, Bartesaghi insacca di testa e porta in vantaggio i rossoneri

18' - Occasione per la Lazio ma l'arbitro interrompe l'azione per posizione di fuorigioco

34' - Proteste di D'Agostini per un rigore, ma l'arbitro lascia correre. Niente penalty per la Lazio

35' - Milani prova dalla distanza, ma la conclusione va alta sopra la traversa

36' - GOL DELLA LAZIO, Sana Fernandes punta la difesa del Milan e con il sinistro insacca in rete

45' - L'arbitro concede 2 minuti di recupero

45'+1 - Bakoune colpisce di testa, ma il portiere della Lazio blocca facendosi trovare pronto

45'+2 - Termina il primo tempo sul risultato di 1-1. Al gol di Bartesaghi ha risposto Sana Fernades

45’ - Inizia il secondo tempo

56’ - Il Milan effettua due cambi: escono Bakoune e Stalmach, entrano Cuenca e Jimenez

62' - I rossoneri provano a reagire con Scotti, che però spara alto non trovando la porta

68' - Occasione per il Milan ma Zazza salva per i biancocelesti

69' - Momento di sofferenza per la Lazio, Magro respinge un tiro ravvicinato

71' - Primo cambio per la Lazio: esce Zazza, al suo posto entra Bedini

76' - Cambio per il Milan: esce Bonomi, al suo posto entra Simmelhack

76' - Cambio anche per la Lazio: finisce qui la gara di D'Agostini, al suo posto entra Sulejmani

78' - Il Milan sfiora il vantaggio con Simmelhack che va a centimetri dal gol

79' - La Lazio sfiora il gol da calcio d'angolo, ma il portiere del Milan ci mette i guanti. Viene ammonito Dutu per fallo

80' - Ammonizione per il Milan, con Simic che interrompe un azione interessante di Sulejmani

86' - Doppio cambio per la Lazio: escono Sardo e Sana Fernandes, entrano Cappelli e Balde

88' - Grande occasione per la Lazio, Bordon da posizione ravvicinata spara alto

90' - L'arbitro concede 5 minuti di recupero

90'+3 - Cambio per il Milan: esce Scotti, al suo posto entra Martinazzi

90'+6 - Termina 1-1. La Lazio vola in semifinale

Formazione Lazio

LAZIO (4-3-3): Magro; Zazza, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Sardo; Kone, D'Agostini, Sana Fernandes. A disp.: Martinelli, Renzetti, Bedini, Sulejmani, Napolitano, Balde, Bigotti, Barone, Cappelli, Nazzaro, Di Gianni. All.: Stefano Sanderra

Formazione Milan

MILAN: Raveyre; Bakoune, Bartesaghi, Malaspina, Simic, Nsiala, Stalmach, Sia, Scotti, Magni, Bonomi. A disp.: Torriani, Bartoccioni, Cuenca, Paloschi, Skoczylas, Parmiggiani, Jimenez, Martinazzi, Perera, Simmelhack, Ossola. All.: Ignazio Abate