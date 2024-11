Atletico Madrid-Simeone, verso l'addio: il Cholo sogna una squadra di Serie A

Una storia d'amore durata 14 anni quella tra Diego Simeone e l'Atletico Madrid, ma tecnico argentino potrebbe lasciare il club a giugno al termine della stagione. Nonostante il rinnovo del contratto fino al 2027, in queste ore si è divulgata un'indiscrezione da parte di Relevo, un portale sportivo spagnolo che rileva l'interessa da parte di Colchoneros per sostituire l'ex calciatore della Lazio, tra i nomi in pole ci sarebbero Unai Emery, attuale tecnico dell'Aston Villa, e Fernando Torres, bandiera dell'Atletico Madrid e allenatore della squadra B, l'ex attaccante ha recentemente rifiutato la proposta del Deportivo La Coruna, forse nella speranza che possa arrivare alla guida della prima squadra.

La stagione dell'Atletico Madrid

Attualmente i risultati dell'Atletico Madrid non sorridono al Cholo, che è alla guida dei Colchoneros dal 2011. Il club spagnolo è al terzo posto in Liga anche se a sette lunghezze di distanza dalla capolista Barcellona. Sul versante europeo, in quattro partite di Champions League la squadra di Simeone ha collezionato due sconfitte pesanti contro il Lilla e il Benfica, e due vittorie RB Lipsia e Paris Saint Germain.

Un futuro in Serie A?

Dopo 14 stagione è anche normale la necessità di voltare pagina o prendersi un momento di pausa, anche se in queste ultime ore si parla anche di una volontà del Cholo di tornare in Italia alla guida di una squadra di Serie A. Diego Simeone non ha mai nascosto il desiderio di voler allenare l'Inter, con cui è stato legato dal 1997 al 1999, come lui stesso aveva affermato qualche anno fa nel 2018: “Ho sempre detto che un giorno allenerà l'Inter, succederà quando dovrà succedere”. Uno scenario complesso ma non impossibile qualora il suo ex compagno di squadra biancoceleste, Simone Inzaghi, dovesse avere proposte per iniziare una nuova avventura in Premiere League.