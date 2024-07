Nuno Tavares si presenta: "Alla Lazio mi sento già a casa. Dal mio rapporto con Guendouzi al numero di maglia: vi dico tutto"

Dopo l'annuncio ufficiale di ieri, sono arrivate anche le prime dichiarazioni di Nuno Tavares come nuovo giocatore biancoceleste. Il neo acquisto, prelevato dall'Arsenal per rinforzare la fascia sinistra, ha parlato ai microfoni del club. Queste le sue parole:

Il mio nome è Nuno Tavares e sono un giocatore della Lazio. Mi sento molto bene. Ho capito da subito che questo è un grande club. Sono abbastanza sorpreso di quanto mi sento già a casa. Sono in un grande club, che lotta per traguardi importanti e questa è la cosa più importante. Sono qui per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Volevo un nuovo progetto nella mia carriera, ne discusso con la mia famiglia e i miei agenti. Abbiamo valutato le varie proposte e abbiamo deciso di accettare questa nuova sfida.

Sul rapporto con Guendouzi:

Conosco Guendouzi dai tempi di Marsiglia, non ci eravamo incrociati all'Arsenal. Avevamo instaurato un ottimo rapporto e siamo rimasti in contatto. Ho parlato con lui della Lazio ed è stato quindi più semplice per me accettare questa squadra.

Numero di maglia:

Ho scelto il numero 30 non per un motivo in particolare, semplicemente mi piaceva numero. Perché il 71 su Instagram? È stato il mio primo numero da professionista al Benfica.

Idolo:

Non ho un idolo. Mi ispiro a calciatori come Cancelo e Alaba.

Sulla Lazio:

Nella scorsa stagione ho visto diverse partite della Lazio, soprattutto quando Matteo (Guendouzi) era appena arrivato. Poi ancor di più quando è arrivato Tudor: ho visto la partita di Coppa Italia con la Juventus, il derby e alcune gare di Champions League.

Stile di gioco:

Sono un difensore a cui piace giocare il pallone, non soltanto correre inseguendo la sfera. Il miglior modo per esaltarmi è esprimendo un bel calcio.

Passioni:

Suono il violoncello da quando andavo a scuola, guardo l'NBA e mi piace vestirmi come loro. Presto molta attenzione all'abbigliamento, mi piace essere alla moda. Il mio cestista preferito è LeBron James, The King è il numero 1.

Un messaggio ai tifosi: