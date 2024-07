Trovato l'accordo per Greenwood: è ad un passo dal Marsiglia

La notizia era già nell'aria da ieri sera, ma adesso sono arrivate conferme importanti: Mason Greenwood è ad un passo dal Marsiglia ed è atteso a breve nella città francese.

La telenovela Greenwood entrerà di diritto nei più celebri tira e molla del calciomercato della Lazio al pari di Yilmaz e David Silva per citarne solamente due. Infatti come riportato poco fa dai principali esperti di calciomercato (Alfredo Pedullà, Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano) il calciatore ormai ex-Manchester United si trasferirà presto in Ligue One dove ad aspettarlo c'è come previsto il Marsiglia. Mason Greenwood si è deciso ad accettare il Marsiglia e a nulla sono serviti i rilanci della Lazio o l'entrata a gamba tesa dell'ultima ora del Napoli di Antonio Conte. Secondo quanto raccolto da Fabrizio Romano per il calciatore è pronto un contratto fino al 2029.

Cosa fa adesso la Lazio?

La Lazio è dunque stata tagliata fuori non riuscendo a soddisfare pienamente né il Manchester United né tantomeno il calciatore, perciò dovrà virare ora su un nuovo profilo che vada a rinforzare l'attacco. Ieri sera era uscito il nome di Laurientè per il quale il Sassuolo chiede 15 milioni più bonus come affermato da Alfredo Pedullà, mentre Samardzic resta sullo sfondo. La società biancoceleste ha sostanzialmente un buco di formazione con il ruolo di trequartista che attualmente verrebbe ricoperto dalla scommessa Dele-Bashiru o da un adattato Pedro. Chiaro è che con Greenwood sfumato serve investire ed anche in fretta risorse per regalare a Baroni un giocatore che vada a rinforzare la fase offensiva della Prima Squadra della Capitale.

Il tweet di Fabrizio Romano

Il tweet di Pedullà

Il tweet di Gianluca Di Marzio