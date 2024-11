ESCLUSIVA | Mancini (Dazn): "Baroni impeccabile, Dia la sorpresa. Folorunsho…"

Vigilia di Lazio-Bologna con la squadra di Marco Baroni che ospiterà Vincenzo Italiano e i suoi allo Stadio Olimpico, domani alle 20:45. La sfida promette spettacolo con i biancocelesti che hanno avuto un avvio di stagione sorprendente, stante le premesse di inizio stagione, e con il Bologna che non perde in Serie A dal 25 agosto contro il Napoli al Maradona.

La Lazio soprattutto grazie a Marco Baroni e al suo staff hanno trovato la giusta alchimia che li sta proiettando momentaneamente in vetta alla classifica di Europa League e in piena corsa Europa in campionato. Del bell'avvio dei biancocelesti ne abbiamo parlato in esclusiva ai nostri microfoni con Riccardo Mancini, telecronista per Dazn e speaker di Radio Serie A.

