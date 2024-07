Il Messaggero | Overbooking Lazio, l'obiettivo ora è sfoltire la rosa

Il ds è focalizzato sulle uscite, diventate la priorità per sbloccare altri colpi. Va sfoltita la rosa sia per evitare al tecnico di ritrovarsi 30 giocatori da allenare e sia per liberare posti in una lista in overbooking.

I partenti della Lazio

Il primo indiziato a lasciarla è Hysaj, ma al momento il suo agente non ha novità. Per Akpa Akpro e Cancellieri non mancano i sondaggi (Monza e Verona il primo; Parma, Cagliari e Rennes il secondo) ma nulla di concreto, mentre per Fares e Basic non si muove una foglia. Almeno Marcos Antonio dopo un’intensa trattativa è stato piazzato in prestito oneroso (150mila euro) al San Paolo con obbligo di riscatto (se farà il 50% delle presenze da 45 minuti) a circa 4,5 milioni di euro in più rate.

A Formello si valutano gli infortunati

Intanto a Formello è tutto pronto per la ripresa. Appuntamento alle 16:30. Valutazioni per Romagnoli, Pedro, Dele-Bashiru e Cataldi, poi allenamento alle 18.