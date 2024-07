Giuffredi, ag. Zaccagni: "La Lazio lo sta valorizzando e ne siamo felici. Capitano? Non saprei ma..."

Intervenuto fra le colonne dell'edizione odierna del Corriere della Sera, Mario Giuffredi, agente di Mattia Zaccagni, ha parlato del suo assistito sottolineando come la Lazio stia riuscendo a valorizzare le sue qualità e a mantenere tutte le promesse fatte, dimostrando di voler puntare fortemente su di lui.

Fascia di capitano: Zaccagni prima scelta della società?

L'agente ha parlato anche della fascia di capitano, tema che sta tenendo banco in questi giorni nello spogliatoio biancoceleste dopo l'addio di Ciro Immobile. L'arciere, al quale vanno i migliori auguri per la nascita della secondogenita Dea avvenuta ieri, è uno dei papabili a diventare il nuovo capitano della Lazio: insieme a lui, in ritiro hanno indossato la fascia anche Romagnoli, Cataldi e Patric. Presto verrano sciolti gli ultimi nodi, ma la società vorrebbe puntare forte proprio su Zac, che al momento è in pole.

Queste le parole dell'agente Mario Giuffredi: