De Laurentis risponde a Marotta: "Parole fuori luogo, il rigore non c'era" Poi sul VAR…

Non si placano le polemiche per le controverse decisioni arbitrali delle ultime partite di Serie A. Quello del VAR e della direzione arbitrale è un nodo che sta portando più di qualche grattacapo al designatore Rocchi e all'AIA visto che ogni settimana ci sono fortissime discussioni per le decisioni prese in campo da arbitri e VAR. L'ultimo episodio venuto alla ribalta anche per la partita che si stava disputando è il rigore assegnato all'Inter e poi sbagliato da Calhanoglu per un contatto in area tra Dumfries e Anguissa.

Ieri il Presidente dell'Inter Marotta a margine dell'evento per il premio Liedholm si era espresso sul calcio di rigore, commento che evidentemente non è piaciuto ad Aurelio De Laurentis che ha risposto con un forte comunicato apparso sul sito ufficiale del Napoli.

Le parole di Marotta che hanno fatto infuriare De Laurentis

Credo che con la tecnologia si migliori la situazione, gli errori diminuiscono. Se mi devo riferire a quanto successo domenica e all'invocazione di Conte, persona intelligente e grande comunicatore che certamente avrà il suo obiettivo quando parla, devo dire che l'arbitro era ben vicino all'azione, quindi sicuramente il contatto fisico c'è stato, il piede è stato spostato e quindi secondo me era rigore. Se poi si deve dibattere su un utilizzo migliore del VAR in termini di protocollo questo fa parte di un dibattito costruttivo che deve essere fatto all'interno del sistema calcistico.

Nella pagina successiva la replica di De Laurentis a Marotta