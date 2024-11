La proposta dei Friedkin a Ranieri: allenatore della Roma e nuovo ruolo futuro nel club

"Se la Roma chiama, devo rispondere sì. Non lo faccio per soldi, ma per la maglia". Queste parole di Claudio Ranieri, pronunciate qualche anno fa, evidenziano la sua passione e dedizione per la squadra della sua città. Dopo aver guidato la Roma nel 2009 e nel 2019, il tecnico di Testaccio è pronto a rispondere ancora una volta alla chiamata del club giallorosso. I Friedkin, attuali proprietari della Roma, hanno incontrato Ranieri a Londra, accompagnato dalla moglie Rosanna e dal suo manager Pietro Chiodi, per definire l'accordo. Dopo l'incontro, il ritorno del tecnico è ormai imminente, con il volo di rientro già fissato per l’aeroporto di Luton e l'arrivo previsto a Trigoria per la ripresa degli allenamenti.

La proposta dei Friedkin: allenatore della Roma fino al 2025

Secondo il Corriere dello Sport, i Friedkin hanno offerto a Ranieri un contratto da allenatore della Roma fino al 30 giugno 2025. Ma c'è di più: al termine della stagione 2024/2025, il tecnico dovrebbe assumere un ruolo dirigenziale come direttore tecnico, garantendo la sua esperienza e visione al club. Per ora, però, l'attenzione è tutta sul presente e sulla necessità di risollevare una squadra che sta attraversando un periodo complicato in campionato.

