L'ex attico dei Ferragnez, è ora di un giocatore dell'Inter: affitto da capogiro

Marcus Thuram vive nell’ex attico dei Ferragnez: ecco dove si trova

Nuova abitazione di lusso per Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, che si è trasferito in un celebre attico milanese. Si tratta dell'ex dimora dei Ferragnez, l’ormai separata coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez.

La casa dei Ferragnez: l’attico nel complesso City Life

L’appartamento si trova all’undicesimo piano del prestigioso complesso City Life, progettato dall’archistar Zaha Hadid. I Ferragnez lo hanno abitato dal 2018 al 2023. L’attico di 477 metri quadri vanta quattro camere da letto, quattro bagni, un soggiorno raffinato e una cucina moderna, oltre a un terrazzo di 100 metri quadri con vista mozzafiato sullo skyline di Milano.

Quanto paga Thuram per l'attico Ferragnez?

Thuram non ha acquistato l’immobile ma lo ha preso in affitto. Secondo La Gazzetta dello Sport, il canone mensile ammonterebbe a circa 35.000 euro. Dopo mesi di inutilizzo, l’attico è tornato a essere abitato, diventando la nuova dimora del calciatore.

Come Thuram ha personalizzato l’attico Ferragnez

Prima di trasferirsi, Thuram ha adattato l’appartamento alle sue esigenze. Nel soppalco è stata creata una collezione di scarpe sportive in esposizione, mentre l’ampio soggiorno con parquet è stato trasformato in un mini campo da basket, ideale per sfide con gli amici.