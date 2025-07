Lazio, un solo posto per due: Taty o Dia, duello da bomber nel 4-3-3 di Sarri

È tempo di prove a Formello, in particolare per alcuni, come gli attaccanti della Lazio Castellanos e Dia. D'altronde, in area di rigore c'è un solo posto per due: la coppia di Baroni verrà scoppiata con Sarri e con il 4-3-3 previsto per il prossimo anno. Si apre la concorrenza con il Comandante che dovrà scegliere il centravanti titolare.

Lotta al posto da titolare per i due

Baroni l'anno scorso, senza un vero rifinitore come Luis Alberto, aveva scoperto la formula del doppio nove/doppio centravanti: Taty e Dia insieme in modo tale da non far faticare l'argentino e permettere al senegalese, con il suo movimento a compasso, di cucire la manovra con i centrocampisti. Nella Lazio della passata stagione i due formavano un tandem ben assortito e perfettamente complementare, come se uno avesse bisogno dell'altro. Sarri, invece, opterà per un modulo diverso e dovrà scegliere uno fra i due giovani attaccanti biancocelesti. Un mese fa, l'unica volta in cui ha parlato a margine del clinic di Castiglione della Pescaia, aveva tratteggiato il profilo dei due centravanti, descrivendo l'argentino come un giocatore che fa goal difficili, mentre Dia veniva considerato come un profilo più concreto sotto porta. Come riporta il quotidiano Il Corriere dello Sport, Sarri, se avrà bisogno di palleggio e di assist, privilegerà Castellanos, ma dovranno funzionare bene gli estremi di attacco e l'inserimento dei centrocampisti. Invece, se cercherà cinismo, cattiveria e percentuale di realizzazione, il senegalese potrebbe essere preferito. Il Taty ha tecnica, vede il gioco, pare più attratto dall'assist che dal tiro, ma è pericoloso in elevazione; Dia, invece, ha il senso della profondità e sente la porta.

Continua nella prossima pagina