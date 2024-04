SERIE A | Roma-Lazio, le formazioni ufficiali del derby

L'attesa sta per finire. Alle ore 18:00, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena il Derby della Capitale, Roma-Lazio. I giallorossi arrivano dal pareggio per 0-0 in casa del Lecce, mentre i biancocelesti del nuovo allenatore Igor Tudor vengono dalla doppia sfida in quattro giorni con la Juventus, tra campionato (1-0) e Coppa Italia (0-2). In classifica le due squadre si trovano a sei punti di distanza, con la squadra di De Rossi quinta con 52 punti, mentre la Lazio si trova al settimo posto con 46 punti.

Roma-Lazio, le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il derby

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angeliño; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Smalling, Abraham, Renato Sanches, Baldanzi, Spinazzola, Kristensen, Bove, Zalewski, Pisilli, João Costa.

Allenatore: Daniele De Rossi.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson; Isaksen, Kamada; Immobile.

A disposizione: Sepe, Renzetti, Pellegrini, Patric, Pedro, Luis Alberto, Castellanos, Hysaj, Cataldi, Rovella.

Allenatore: Igor Tudor.

Derby della Capitale, i due precedenti stagionali tra le due squadre

Lazio e Roma si affronteranno quest'oggi per la terza volta in stagione. I due precedenti sorridono alla squadra biancoceleste. Il 12 novembre del 2023, nella gara d'andata di Serie A, il match si è concluso con un pareggio a reti bianche, 0-0. Mentre il 10 gennaio del 2024, Lazio e Roma si sono affrontate nei Quarti di Finale di Coppa Italia, con la Lazio che ha avuto la meglio, vincendo per 1-0 grazie al gol su calcio di rigore di Mattia Zaccagni.