Roma-Lazio, Kamada: "Dovremo essere perfetti e dare tutto. Su Tudor..."

Si avvicina sempre di più il fischio d'inizio del Derby della Capitale. Alle ore 18:00, allo Stadio Olimpico di Roma, si affrontano Roma e Lazio, gara valida per la 31° giornata del campionato di Serie A. Distanti sei punti in classifica, con i giallorossi quinti e biancocelesti settimi, le due squadre si affrontano per la terza volta in stagione, dopo lo 0-0 del match d'andata e l'1-0 con cui la Lazio ha eliminato la Roma ai Quarti di Finale di Coppa Italia.

Nel pre partita di Roma-Lazio, il centrocampista biancoceleste, Daichi Kamada, è intervenuto per presentare la sfida in programma tra poco meno di un'ora.

Roma-Lazio, le dichiarazioni di Kamada a Lazio Style Channel nel pre partita

"Dovremo essere perfetti, dare tutto e sbagliare pochissimo nel corso dei novanta minuti. Tudor? Grande allenatore, ha delle idee tattiche molto simili alla mia esperienza all'Eintracht Francoforte. Oggi gara importante per tutti, per noi, per i tifosi: ci sono tre punti in palio molto pesanti per l'Europa".

Roma-Lazio, le dichiarazioni di Kamada a DAZN nel pre partita